Viticultura, Coldiretti: «Necessaria una soglia minima di diritti d’impianto»

Genova. Durante il convegno “Agricoltura eroica. Eccellenze liguri e sfide per lo sviluppo” – realizzato dalla Fondazione Carige e Bper Banca insieme all’Enoteca Regionale della Liguria, con la collaborazione di Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova e Liguria Gourmet – la Coldiretti, rappresentata per l’occasione dal Presidente Gianluca Boeri, ha ribadito a gran voce la richiesta di ottenere una soglia minima di diritti di impianto per la viticoltura ligure.

«Come richiesto in prima istanza l’11 luglio 2022 nel corso del Tavolo Vitivinicolo e ribadito il successivo 29 settembre all’interno di una comunicazione ufficiale, fatta a livello regionale dalla nostra Federazione all’Assessorato all’Agricoltura, – spiegano Gianluca Boeri e il Delegato Confederale, Bruno Rivarossa – oggi risulta oltremodo necessaria l’istituzione di una quota minima di superficie da adibire a i nuovi impianti.

» leggi tutto su www.riviera24.it