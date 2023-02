Zapata, l’assemblea al Modena lancia il corteo di sabato: “Comunità e partecipazione contro lo sgombero”

Genova. “Costruire un fronte comune e scendere nelle strade per salvaguardare uno spazio sociale nato per rispondere alle esigenze della cittadinanza, ma anche per difendere il pensiero critico in un momento in cui si fa tutto il possibile per azzerarlo”. E’ dal palco del Teatro Modena di Sampierdarena – dove poche sere fa andava in scena lo spettacolo che celebrava i costruttori del nuovo ponte San Giorgio – che gli attivisti del centro sociale Zapata hanno chiamato a raccolta la comunità per dare il via alla mobilitazione contro lo sgombero voluto dall’amministrazione Bucci.

Sulle poltrone di velluto rosso del Modena, preso regolarmente in affitto per l’occasione, tanti sostenitori del centro sociale Zapata, musicisti e artisti che lì si sono esibiti nel passato lontano e recente, ragazzi e ragazze che frequentano la sua palestra popolare, anziani e bambini, alcuni esponenti della politica (si sono visti Mariajosé Bruccoleri, consigliera comunale di Genova Civica, Claudio Chiarotti, Pd, consigliere del municipio Ponente, Mariano Passeri, Sinistra Italiana, municipio Centro Ovest) e del mondo delle associazioni e dei comitati, come Domenico Chionetti della Comunità di San Benedetto e poi esponenti di altri comitati cittadini, del Calp, il collettivo dei lavoratori portuali.

