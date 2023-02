Al via la 73^ edizione del Festival di Sanremo: Elodie e Giorgia aprono la sfilata dei big sul “green carpet”

Sanremo. La tradizionale parata di stelle (questa volta su un “green carpet”) ha aperto la 73^ edizione del Festival della Canzone Italiana. Per la prima volta, la tradizionale sfilata, ha come scenario piante e bonsai. Al posto del tappeto rosso: un vero manto erboso. Ad aprire il “corteo” di cantanti, che da piazza Borea D’Olmo si è dipanato per via Matteotti per terminare attorniato da centinaia di persone in piazza Colombo, c’erano gli Articolo 31 seguiti da Elodie.

Con inizio alle 21 di fronte al teatro Ariston , tra due ali di fan accalcati, hanno sfilato : Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassman, I Cugini di Campagna, Mr Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, LdA, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante, Ultimo, Madame e Gianluca Grignani.

» leggi tutto su www.ivg.it