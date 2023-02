Ansaldo Energia, tutti d’accordo in Regione: “Il Governo nomini subito un nuovo ad”

Genova. “Sollecitare il Governo affinché, con l’azionista di maggioranza Cdp, si proceda nel modo più celere possibile per la nomina di un nuovo amministratore delegato dell’azienda“. È quanto chiedono all’unanimità tutte le forze politiche in Regione, firmatarie di un ordine del giorno presentato dal capogruppo del Pd Luca Garibaldi e approvato oggi in Consiglio regionale dopo le dimissioni dell’amministratore delegato Giuseppe Marino che dal 1° aprile sarà a capo del colosso Hitachi Rail.

Il documento impegna il presidente Giovanni Toti e la giunta regionale “ad attivarsi nelle sedi competenti per far sì che il Governo definisca con chiarezza le prospettive all’azienda tutelando l’occupazione, le capacità produttive e le competenze tecnologiche maturate, scongiurando le ipotesi di ridimensionamento e il rischio di chiusura, nella prospettiva di un piano di rilancio e riqualificazione industriale di lungo respiro”.

