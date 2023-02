Calice, Museo delle risorse faunistiche verso il rilancio

Rilancio in vista per il Museo delle risorse faunistiche del Castello Doria Malaspina di Calice al Cornoviglio. Nei giorni scorso l’approvazione da parte del Consiglio del Parco di Montemarcello, Magra e Vara di un protocollo d’intesa, di durata triennale, con cui l’ente intende legarsi al Comune calicese, volto appunto alla valorizzazione del Murf, inaugurato dalla Provincia della Spezia nel 2014; poi, come spiega il testo dell’intesa, “per ragioni correlate alla riorganizzazione delle Province e conseguente ridefinizione delle funzioni attribuite alle stesse, non è stato possibile proseguire con l’apertura al pubblico del Museo nell’ambito del previsto rapporto convenzionale tra Provincia, Comune e Parco”.

Il Comune di Calice al Cornoviglio, si sottolinea, “intende riattivare il Museo delle risorse faunistiche, in un’ottica di valorizzazione del territorio e del patrimonio naturale, rendendolo nuovamente fruibile al pubblico”. E “per tornare pienamente funzionale, l’allestimento museale del Castello Doria Malaspina occupato dal MuRF, dovrà essere interessato da minimi interventi che interesseranno anche gli arredi ed i materiali presenti”. E’, si legge ancora, “interesse del Parco e del Comune di Calice, in ragione delle specifiche funzioni attribuite e degli obiettivi correlati, avviare una collaborazione per l’efficace gestione del Museo delle risorse faunistiche, che rappresenta per il Parco un’occasione per la divulgazione delle conoscenze relative alle risorse faunistiche del territorio di competenza, che includono anche numerose specie tutelate da direttive comunitarie e/o internazionali”.

Il protocollo d’intesa, “funzionale alla promozione delle azioni sinergiche volte alla diffusione della conoscenza del patrimonio faunistico del territorio provinciale e quindi alla valorizzazione del patrimonio ambientale del territorio del Comune di Calice al Cornoviglio e del Parco di Montemarcello Magra Vara”, prevede che il Parco corrisponda al Comune 5mila euro per la riattivazione e la gestione del Museo. “L’ente Parco, inoltre – spiega l’accordo -, inserirà il Museo delle risorse faunistiche nell’offerta educativa annuale, tra le possibili mete per uscite sul territorio, e progetterà uno specifico modulo di educazione ambientale dedicato alla conoscenza del patrimonio faunistico del territorio ed alla sua conservazione. Il Comune di Calice al Cornoviglio si impegna a far visitare gratuitamente il museo ad un numero massimo di quattro classi all’anno, nell’ambito dell’attività di educazione ambientale del Parco di Montemarcello-Magra-Vara e a un gruppo di visitatori (max 25 persone) all’anno nell’ambito di una escursione progettata dal Centro di educazione ambientale del Parco e inserita nei calendari annuali”.

