Chiara Ferragni “choc” all’Ariston: «Non sono nuda»

Sanremo. «Non sono nuda, questo vestito è il disegno del mio corpo». Lo dice appena scende le scale del teatro Ariston, Chiara Ferragni, conscia dell’effetto choc che l’abito di Dior che indossa ha provocato nel pubblico in sala e in quello a casa.

«Questo abito ha un significato molto profondo che si lega a quello che sto per dire in questo momento: il corpo di una donna non deve mai generare odio o vergogna», afferma, prima di leggere una lettera scritta a se stessa, in cui parla alla Chiara bambina, raccontandole i successi, ma anche le fragilità, conosciute e vissute fino ad oggi.

