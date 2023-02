Chiavari: barriere, ferroviarie e tra giunta e opposizione

Da Mirko Bettoli e Antonio Bertani, consiglieri comunali in Chiavari

Durante il Consiglio di venerdì, la Giunta ha presentato un documento per esprimere la contrarietà al progetto delle barriere fonoassorbenti

Come gruppi di minoranza abbiamo presentato 5 emendamenti di modifica per rendere il documento più trasversale ed unitario possibile: la Giunta ha respinto tutti e 5 gli emendamenti

“Come al solito ci troviamo di fronte ad una Giunta respingente nei confronti di qualsiasi azione che l’opposizione proponga, senza mai una reale motivazione e sempre timorosa che qualcosa possa oscurare le azioni della Giunta”- commenta Mirko Bettoli per il Gruppo Consiliare “Ora il futuro”

“Abbiamo presentato 5 emendamenti di buon senso, in cui si spiegava bene cosa fosse accaduto durante la seduta del consiglio comunale passato, o citando la organizzazione del Comitato cittadino contro le barriere che aveva raccolto ben 2800 firme, di impegno alla Giunta di presentare l’atto di contrarietà alla costruzione delle barriere in Regione e a RFI, sino al dettaglio che non si trattava di un atto di contrarietà della Giunta comunale o solo del Sindaco, come è scritto nel documento, ma di tutto il Consiglio Comunale, come è la realtà dei fatti. Tutti atti che sono stati bocciati”- commenta il Consigliere comunale Antonio Bertani per il Gruppo del Partito Democratico.

Dal presidente del consiglio, Antonio Segalerba il commento è stato che si trattava di emendamenti tecnici che avrebbero modificato appunto un parere tecnico: tutte scuse, queste sono chiare scelte politiche-

Silenziare il più possibile la minoranza, una scelta che ormai la Giunta Messuti porta avanti da quando si è insediata.

“Nonostante tutto, i gruppi consiliari di opposizione hanno votato a favore del documento per senso di responsabilità e per forte contrarietà all’opera, dimostrando un comportamento rispettoso nei confronti dei chiavaresi, ben diverso da quello della Giunta”- concludono i consiglieri

