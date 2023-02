Sanremo. L’emozione sale come l’ascensore che ci porta da lui, in cima ai tetti di Sanremo. Sethu, capelli corvini scolpiti in un taglio deciso. Determinato come questo ragazzo. Con gli occhi scuri e lo sguardo penetrante. Simpatico, alla mano, questo venticinquenne cresciuto alle Fornaci che porta Savona sul palco dell’Ariston.

I tatuaggi sulle mani che recitano una frase di Ovidio. Studi classici al Chiabrera. Anima sensibile che ride e scherza ma esprime una grande profondità.

