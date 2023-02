Il Verona rosicchia un altro punto allo Spezia, beffa atroce per la Samp

Escono due pareggi emozionanti e combattuti nelle gare odierne, Hellas Verona – Lazio termina 1 – 1, Monza – Sampdoria 2 – 2.

A Monza primo vantaggio ligure al 12`, quando Gabbiadini si libera della marcatura di Caldirola e fulmina Di Gregorio con un diagonale di sinistro. Il pareggio dei padroni di casa arriva alla mezz`ora grazie a Petagna, bravo a girarsi in area su assist di Carlos Augusto. Blucerchiati nuovamente avanti al 58` ancora con Manolo Gabbiadini, che riprende e deposita in porta di destro una respinta del portiere dei brianzoli su colpo di testa di Lammers. Palladino le prova tutte nel finale, ma Audero difende la sua porta senza correre seri pericoli fino allo scadere del recupero, quando Petagna va giù in area e l`arbitro decreta il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Pessina che con freddezza spiazza il portiere e fissa il 2 – 2, senza che il gioco venga più ripreso.

