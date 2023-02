“Iren stringe patti con l’azienda che ruba l’acqua ai palestinesi”, la protesta contro Mekorot sbarca a palazzo Tursi

Genova. Bagarre in consiglio comunale a Genova per la protesta messa in atto dal consigliere di minoranza Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) che, a suo modo, ha portato in aula il tema dell’accordo tra Iren, multiutility di cui il Comune di Genova è azionista, e Mekorot, società statale israeliana al centro di polemiche in quanto accusata di violazione dei diritti umani ai danni della popolazione palestinese.

La protesta contro l’accordo è andata in scena anche con un presidio sotto palazzo Tursi e con l’esposizione negli spalti del consiglio, nell’area destinata al pubblico, di una bandiera della Palestina, poi fatta rimuovere dalla polizia locale come da regolamento. Il consigliere Mattia Crucioli, con tanto di megafono, si è lamentato per non aver avuto la possibilità di discutere un articolo 55, un documento di approfondimento, durante la seduta di consiglio denunciando la violazione del consiglio comunale.

