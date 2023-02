La Rari Savona si prepara per i quarti di Euro Cup, capitan Rizzo: “Nessun calcolo, dobbiamo giocare come sappiamo”

Savona. Mercoledì 8 febbraio alle ore 19.00, la BPER Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Zanelli ” di Savona, con la squadra francese del Tourcoing di Lille nell’incontro valevole per il ritorno dei Quarti di Finale della Len Euro Cup 2022/2023. I savonesi partono dalla bella vittoria per 8 a 5 ottenuta all’andata. Decisiva, quindi, la partita di domani per il passaggio alle Semifinali.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Lazar Andelic (Serbia) e Nikos Boudramis (Grecia). Il Delegato Len sarà Matjaz Rakovec (Slovenia).

