L’allievo di Morandi: “Nel 1992 dissi che anche la pila 9 andava rinforzata ma l’intervento era costoso e venni allontanato dal progetto”

Genova. “Questo è il ponte sul Polcevera qualche mese fa. Si vede bene l’intervento con 12 + 12 cavi sul primo sistema strallato ed il nulla del nulla sugli altri. Ero l’ultimo e più giovane tra gli ingegneri che partecipò a quell’intervento ma ci dissero che era troppo invasivo e costoso, che il possibile crollo del Ponte era una favoletta e fummo sostituiti da chi con avanzati impianti di monitoraggio avrebbe saputo prevedere ogni minimo batter di ciglia”. Lo ha scritto il 22 agosto 2018, sulla sua pagina Facebook, mostrando un video del viadotto prima del crollo Emanuele Codacci Pisanelli, ingegnere e allievo di Riccardo Morandi, che da allora ha progettato ponti in mezzo mondo. Pisanelli negli anni Novanta fece parte del gruppo che progettò il rinforzo della pila 11 del ponte Morandi, oggi considerato dai periti e dai consulenti della procura come intervento che sarebbe stato indispensabile realizzare anche sulla pila 9 quella crollata visto che era il solo modo certo per sopperire alla corrosione dei cavi d’acciaio immersi nel calcestruzzo che già dieci anni dopo la realizzazione del ponte aveva mostrato le prime crepe, creando infiltrazioni all’interno dei tiranti.

Quel rinforzo, questo è il parere quasi unanime (tanto che era anche quello poi previsto dal progetto di retrofitting che non venne realizzato in tempo) era l’unico modo per impedire il crollo del ponte.

» leggi tutto su www.genova24.it