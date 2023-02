Lettere/ “Nei report della polizia i ciclisti sono sconosciuti”

Da Gennaro Cànepa Orlando

In riferimento a quanto da voi riportato, dalle relazioni della polizia locale di Recco, ma credo non solo di Recco, non risultato destinatari di multe i pedoni, ma quel che è peggio non lo sono i ciclisti. Ho figlia e figlio appassionati cicloamatori, ma devo rimarcare che a fronte di migliaia di ciclisti corretti, esiste una fascia di ineducati, specie se in gruppo o gruppetti, che non lasciano strada a chi li segue in auto. Viaggiano accoppiati, in mezzo alla carreggiata, si spostano senza preavviso, credo per evitare buche e tombini, pedalano nelle isole pedonali e lungo i marciapiedi, a volte contromano dove esistono sensi unici. Possibile che la polizia, in genere, non solo a Recco, non li veda? Hanno già il privilegio di non pagare tasse, magari destinate a costruire piste ciclabili sicure, almeno sin comportino secondo le regole del codice della strada.

