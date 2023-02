Dall’ufficio stampa del Netafim Bogliasco 1951 . Di Marco Tripodi

Tre giorni dopo la bella vittoria casalinga sul Bologna, le ragazze del Netafim Bogliasco 1951 sono tornate in vasca questa sera nell’anticipo del 13° turno di Serie A1. Ad ospitarle nella piscina di Ostia le capoliste della SIS Roma che hanno chiesto ed ottenuto di anticipare la gara di campionato per potersi meglio preparare in vista degli impegni europei che le attendono nel prossimo fine settimana.

» leggi tutto su www.levantenews.it