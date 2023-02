Piazza Verdi cuore della festa, la lunga domenica del ‘Carlevà dea Spèza’

Torna in città il Carnevale spezzino. Domenica 12 febbraio la giornata avrà inizio alle 10.30 in Piazza Verdi e proseguirà con un programma ricco di eventi, sorprese, animazione, musica ed intrattenimenti per tutti. Il programma è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dal sindaco Pierluigi Peracchini, dall’assessore al Commercio e Attività Produttive Marco Frascatore, dall’Assessore alla Città dei Bambini Daniela Carli e dal Consigliere Comunale e ideatore della manifestazione Marco Tarabugi. Erano presenti inoltre anche i rappresentanti delle altre Associazioni cittadine che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento. Le origini del carnevale spezzino sono molto antiche, infatti la prima edizione risale addirittura al 1869, ben prima rispetto al famoso carnevale di Viareggio, ed è stato “riscoperto” nel 2017 dall’Associazione ProSpezia insieme al patron del Carnevale Marco Tarabugi e riportato avanti dall’amministrazione Peracchini. L’edizione 2023 del Carnevale Spezzino è organizzata dagli Assessorati alle Attività Produttive e Città dei Bambini del Comune della Spezia, in collaborazione con ProSpezia, ProSpezia Ciassa Brin, Comunità Domenicana, Comunità Ucraina, Belli e Brutti di Suvero, I Giochi di Una volta, Nasi Uniti, Associazione Tandem, I Ragazzi della Chiappa gruppo Facebook, Associazione Inedita, Pro Loco Pitelli, Nuova Fossitermi, Music Factory, PTZ PHOTO LAB, Banda Puccini e le tre scuole di danza Dancing Project, My Way Dance Academy, Arcimboldo.

