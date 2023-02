Rapallo: Fratelli d’Italia commemora i Martiri delle Foibe

Da Fratelli d’Italia

Domenica 12 febbraio alle ore 16 nel Piazzale Martiri delle Foibe (davanti al nuovo cimitero di S. Pietro) il Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo onorerà come ogni anno il “Giorno del ricordo”, con una cerimonia commemorativa e la deposizione di una corona d’alloro alle targhe in memoria dei Martiri delle foibe e di Norma Cossetto.

Presenzieranno il Sen. Roberto Menia, padre della legge 92/2004 che ha istituito il Giorno del Ricordo, Augusto Sartori Assessore Reg. Lavoro, Trasporti, Turismo, Stefano Balleari Capogruppo FDI Regione Liguria, Giuseppe Murolo Responsabile Reg. Dipartimento Cultura e Innovazione FDI.

“Celebrare il Giorno del Ricordo significa rinnovare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano, dalmata, tramandare la storia per condannare ogni forma di propaganda, revisionismo o riduzionismo nei confronti dei crimini commessi dai partigiani titini e ogni forma di violenza politica di ieri e di oggi” così Monica Debé, figlia e nipote di esuli Fiumani, Presidente Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo.

La cittadinanza è invitata.

