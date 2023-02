Sabato alla libreria Liberi Tutti Susanna Varese presenta “Il gioco delle vocali. Topo Tobia insegna”

Sabato 11 febbraio alle 17 alla libreria Liberi Tutti di Via Tommaseo avrà luogo la presentazione del libro Il gioco delle vocali. Topo Tobia insegna di Susanna Varese (Eracle edizioni).

Dialoga con l’autrice l’insegnante e scrittrice Sonia Vatteroni. Letture animate a cura di LaAV – Letture ad Alta Voce.

Topo Tobia insegna… ma con divertimento! Gioca anche tu con le vocali e viaggia con loro. Un racconto per bambini che offre un percorso coinvolgente e motivante, da dividere liberamente in unità didattiche interdisciplinari, per affrontare l’apprendimento della lettura e della scrittura con divertimento e curiosità.

Che grande magia creare un’infinità di parole, unendo vocali e consonanti! In una fantastica avventura, leggere diventa una scoperta, un viaggio tra le emozioni, un gioco divertente e stimolante.

All’interno il dado da costruire per giocare con topo Tobia e le vocali.

