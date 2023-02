Sanremo, con l’inno d’Italia e il Presidente Sergio Mattarella si apre il sipario sulla 73esima edizione del Festival

Sanremo. «Ci sono emozioni che non passano, alcune diverse, difficili da descrivere e alcune che sono un privilegio come poter dire: benvenuti alla 73esma edizione del Festival di Sanremo». Così Amadeus accompagnato sul palco dell’Ariston da Gianni Morandi, ha dato il via al Festival di Sanremo, un saluto a cui è seguito un minuto di silenzio per le vittime del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria nelle scorse ore.

Una serata piena di emozioni e che per la prima volta ha visto presente, seduto nel palco laterale, al Festival il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, accompagnato dalla signora Laura a cui il pubblico ha dedicato una standing ovation di oltre un minuto seguito da un emozionante ed emozionato pubblico che insieme a Gianni Morandi ha cantato l’inno d’Italia.

