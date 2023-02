Sanremo, Gianluca Grignani: «mi aspetto una sincera realtà da questo Festival»

Sanremo. Un ingresso importante per Gianluca Grignani in sala stampa questo pomeriggio, che ha ricevuto un premio per il brano depositato 30 anni fa in Siae e che questa sera salirà sul palco dell’Ariston con il brano “Quando ti manca il fiato”.

Da oggi ricomincia l’avventura di Grignani a Sanremo: «Ho scoperto di essere un artista tardi, ognuno ha le sue emozioni io ho fatto una gran fatica ad accettarlo. Ho cercato di tirare fuori la parte migliore di me, cercherò di essere spontaneo questa sera. Il palco ogni volta mi crea una emozione diversa e questo mi stranisce, mi mette di fronte a me stesso, una sorta di paura sensoriale».

