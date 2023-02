Sanremo, il presidente Toti accoglie il Capo dello Stato Sergio Mattarella all’Ariston

Genova. «Siamo onorati e orgogliosi della presenza al Festival di Sanremo del Capo dello Stato. Questa terra è fortemente legata al Presidente Mattarella, a cui siamo grati per le numerose visite che ha già effettuato in Liguria, dalle Pertiniane del 2016 a Stella e a Savona fino agli 80 anni dell’Istituto Gaslini di Genova, e per la vicinanza e l’affetto profondi che ci ha dimostrato dopo la tragedia del Ponte Morandi, fino all’inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio, nel 2020. La sua presenza nella serata inaugurale penso sia di ottimo auspicio per questo Festival, che si conferma un appuntamento di rilievo nazionale e internazionale e a cui rivolgo un augurio di grande successo». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che questa sera a Sanremo insieme al sindaco Alberto Biancheri ha accolto all’Ariston il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la prima volta in sala per assistere alla prima serata del Festival, giunto alla 73esima edizione.

