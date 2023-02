“Santa”: da Simone Perotti a Gian Carlo Caselli, tutti i protagonisti della “Casa del Pensiero”

Lo scrittore-marinaio Simone Perotti, che svilupperà il tema del Mediterraneo come spazio di dialogo; la giornalista Lucia Goracci, chiamata ad affrontare una domanda radicale: perché la guerra? La direttrice dell’Istituto italiano Luisella Battaglia, che metterà a fuoco, fra gli altri, il nodo dei diritti animali; l’ex magistrato Gian Carlo Caselli, chiamato ad affrontare il difficile connubio mafia-omertà. E’ questa la rosa di nomi e argomenti che Santa Margherita Ligure mette in campo per la seconda edizione della “Casa del Pensiero”, ciclo di seminari a numero chiuso ed incontri pubblici che vede il drammaturgo, regista, attore e scrittore Pino Petruzzelli nella veste di direttore artistico.

L’evento si articolerà fra Villa Durazzo e Villa San Giacomo, dove questa mattina il Sindaco Paolo Donadoni, l’assessore alla cultura Beatrice Tassara, l’amministratore unico di Progetto Santa Margherita Alberto Cappato e lo stesso Petruzzelli hanno salutato l’iniziativa, giunta alla seconda edizione. Una conferma che “La Casa del Pensiero” si è guadagnata sul campo, interpretando il bisogno di sintesi fra i diversi mondi del sapere. I 40 studenti accreditati non solo provengono da diverse città, ma da percorsi di studi del tutto eterogenei: ingegneria, lettere e filosofia, giurisprudenza, medicina, scienze della formazione, accademia d’arte drammatica “Silvio D’Amico”, Orchestra Paganini, psicologia, scienze politiche economia.

