Spezia maglia nera regionale per la parità di genere, colpa delle differenze salariali

Al di sotto della media nazionale su fronti quali lotta alle disuguaglianze, acqua, parità di genere e imprese, innovazione e infrastrutture; sopra il dato italiano invece come economia circolare e su temi verdi quali uso sostenibile dell’ecosistema, lotta alla perdita della diversità biologica, lotta al degrado del terreno. Questi alcuni dei lineamenti della Spezia e provincia che emergono dal Rapporto Territori 2022 di Asvis, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. Uno strumento che, attraverso indicatori statistici elementari e compositi, raccoglie e analizza il posizionamento di regioni, province, città metropolitane, aree urbane e comuni rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu.

A livello regionale, (QUI un estratto dedicato alla Liguria e alle sue province) il Rapporto spiega che in Liguria tra il 2010 e il 2020/2021 (i dati liguri sono riferiti al ’20, eccezion fatta per Istruzione, Parità di genere e Vita sulla terra, relativi al ’21) si registra un andamento positivo in sei dei menzionati obiettivi, e cioè: Sconfiggere la fame, Salute e benessere, Istruzione di qualità, Parità di genere, Imprese, innovazione e infrastrutture, Consumo e produzione responsabili. Mentre Asvis rileva un peggioramento per quanto riguarda Sconfiggere la povertà, Acqua pulita e servizi igienico sanitari, Energia pulita e accessibile, Ridurre le disuguaglianze, Vita sulla terra, Pace, giustizia e istituzioni solide; mentre il trend è stabile per gli obbiettivi Lavoro dignitoso e crescita economica e Città e comunità sostenibili.

Il Rapporto presenta anche una serie di indici a livello provinciale che raffrontano la situazione di un dato obbiettivo rispetto alla media nazionale. Lo Spezzino risulta in linea con il dato italiano per quanto riguarda Salute e benessere, Istruzione di qualità, Energia pulita e accessibile, Lavoro dignitoso e crescita economica, Città e comunità sostenibili, Pace, giustizia e istituzioni solide; risultati migliori della media nazionale invece sui fronti Consumo e produzione responsabili e Vita sulla Terra (che riguarda ambiti quali uso sostenibile dell’ecosistema e lotta alla perdita della biodiversità); peggiori per quanto riguarda la Parità di genere; molto peggiori infine alle voci Acqua pulita e servizi igienico sanitari, Ridurre le disuguaglianze e Imprese, innovazione e infrastrutture.

