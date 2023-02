Volley F e M/ I risultati delle ultime giornate

Da Comunicazione Amis Adamo Volley

Risultati e prossimi impegni Admo Volley

SERIE C FEMMINILE

Campionato 13^ giornata

ADMO VOLLEY – LUNEZIA VOLLEY 3-1 (12-25; 25-17; 25-22; 25-15)

ADMO VOLLEY: Vanti, Campodonico 8, Malatto A. 9, Profumo 23, Pescio Libero, Capuzzolo 2, Gulisano 10, Rissetto 8, Ceragioli, Figini, Malatto M., Sanità Libero.

Dopo un avvio disastroso l’Admo Volley si ricompatta e riesce a vincere una partita che, per come si era messa, non lasciava presagire nulla di buono. Pessimo approccio, squadra scarica e poco determinata contro un avversario giovane e ben messo in campo. Protagoniste assolute della gara Emma Profumo (23 punti) ed Elena Capuzzolo, inserita dal secondo set in avanti. Primo set in pieno controllo delle avversarie, incisive in battuta e volitive in difesa. Troppi gli errori delle nostre ragazze; finisce 25-12. Dal secondo set Capuzzolo in regia. La ricezione si sistema e dal centro Emma Profumo comincia a dettar legge. Percentuali altissime e punti importanti messi a segno garantiscono la vittoria del set per 25-17. Nel terzo set ancora qualche errore di troppo tiene la gara un equilibrio. Poca lucidità ed un po’ di tensione non permettono alle ragazze di esprimere il proprio gioco. Le percentuali d’attacco salgono e Capuzzolo gestisce bene le proprie attaccanti. Finisce 25-22. Quarto e decisivo set deciso dalla pressione in battuta dell’Admo Volley che fa saltare la ricezione avversaria. Si chiude 25-15 senza soffrire. Da lunedì si torna in palestra per preparare al meglio la sfida di sabato contro la Normac Avb (Genova, ore 17.30) che vale il primato nel girone. Servirà un’altro approccio, servirà un’altra testa per ritornare a giocare una buona Pallavolo.

» leggi tutto su www.levantenews.it