Anatomia patologica Asl5, 131 nuove diagnosi di melanoma nel 2022

Asl5 divulga i dati dello screening dermatologico gratuito effettuato in occasione della donazione, da parte di Fondazione Carispezia, del videodermatoscopio, l’apparecchiatura digitale e computerizzata che è un importante supporto per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori cutanei poiché permette di osservare in vivo e ad alta risoluzione le strutture della cute invisibili a occhio nudo. L’equipe, formata da un dermatologo, un chirurgo plastico e un infermiere, ha eseguito 105 visite di screening dermatologico. Di queste, sette hanno dato esito positivo a patologie neoplastiche e i pazienti sono stati inseriti in lista d’attesa chirurgica per l’asportazione.

I risultati istologici hanno confermato l’accuratezza dell’indicazione chirurgica: due pazienti con carcinoma basocellulare (è il tumore maligno della pelle più frequente con i caratteri biologici meno aggressivi. Può diventare localmente avanzato qualora venga trascurato o curato in modo non corretto); un paziente con nevo displastico (nevo atipico, benigno, ma con caratteristiche irregolari al microscopio. Rispetto ad altre lesioni merita attenzione poiché presenta maggior possibilità evolutiva verso il melanoma); un paziente con due nevi displastici; un paziente con un melanoma in situ e con un melanoma pT1a (tumore maligno, gli stadi pTis (in situ) e pT1a sono le forme più superficiali e con prognosi migliore. Un pT1a trascurato, negli anni, può trasformarsi in un istotipo più spesso ed aggressivo, con possibilità di metastasi locoregionali e a distanza); due pazienti con melanoma pT1a.

Nel 2022 l’anatomia patologica di Asl5 ha eseguito 131 nuove diagnosi di melanoma. Di queste 38 indicavano forme in situ, estremamente iniziali. I restanti 93 casi erano invasivi: 40 casi iniziali pT1a e 53 avanzati con necessità di ricovero in ospedale per eseguire la biopsia dei linfonodi sentinella.

