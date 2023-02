Baseball, ottimo esordio per l’Under 15 Cairese a Sanremo

Cairo Montenotte. Battesimo del campo per la Under 15 di Pascoli che, domenica sul diamante rinnovato di Sanremo ha incrociato le mazze con i pari età del Sanremo e i francesi Les Renards de la Vallèe. Una boccata di ossigeno per i valbormidesi che stanno faticando ad allenasi per mancanza di spazi indoor e che con questa uscita ritrovano stimoli e strappano un bilancio positivo dalla giornata.

Nel primo incontro con il Sanremo, nonostante la partenza incerta, i biancorossi riescono in rimonta a fare il risultato, mentre nella seconda gara contro i francesi trovano da subito la concentrazione e, forti dei 5 punti segnati in apertura, controllano la gara con autorità.

