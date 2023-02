Bordighera, perde il controllo e si schianta con la Vespa: uomo trasferito all’ospedale Santa Corona

Bordighera. Ha perso il controllo della Vespa che stava guidando ed è finito contro il marciapiede, rimanendo ferito in modo grave: un giovane è stato elitrasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dopo un incidente avvenuto in serata nel tratto a senso unico (budello) di via Vittorio Emanuele II a Bordighera, all’altezza di via Trento.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 insieme con un’ambulanza della Croce Rossa Italiana che ha trasportato l’uomo alla piazzola dell’elisoccorso dell’ospedale di Bordighera, dove pochi minuti dopo è atterrato l’elicottero Grifo che ha trasportato il ferito all’ospedale savonese.

