Champions League: la Pro Recco passa agevolmente in Georgia

Tbilisi. La Pro Recco chiude il girone di andata di Champions League vincendo sul campo della Dinamo Tbilisi per 3-13. Tre punti che mantengono i biancocelesti in testa al girone A in attesa dei risultati di Barceloneta e Olympiacos.

Senza Ivovic, Aicardi e Cannella, lasciati a riposo, i campioni d’Europa partono subito forte e vanno sullo 0-2 nel primo minuto e mezzo di gioco con Younger e il rigore di Zalanki conquistato dalla controfuga di Di Fulvio. La difesa dei biancocelesti è reattiva e mura tre superiorità ben protetta dalle mani di Del Lungo. I ragazzi di Sukno allungano ancora prima della sirena con Hallock, immarcabile ai due metri, ben servito da Iocchi Gratta per il +3 che chiude il tempo.

