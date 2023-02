Champions League, Sarzana sfida ancora Trissino

Champions League: Gamma Innovation a Trissino. Dopo la sconfitta di misura 4 a 3 al Vecchio Mercato contro il Noia nel primo turno di Champions League il Gamma Innovation Hockey Sarzana viaggia a Trissino per un derbies tutto italiano nel secondo turno della coppa continentale, i Trissinesi forti del punto in classifica conquistato al Dragao di Oporto contro la formazione del Porto non nascondono l’obiettivo della conquista della final eight di Champions League. “The neverending story”, sette volte in poco più di un anno Sarzana sfida ancora Trissino. In stagione tre precedenti finora: due in Supercoppa, con due successi trissinesi per 10-5 e 7-2, ed uno in campionato, col successo trissinese per 8-2 al Vecchio Mercato. Nella passata stagione quattro le sfide , in regular season, un successo per parte: vittoria trissinese al Pala Dante per 5-2, e successo ligure al Vecchio Mercato per 6-4. Vittoria rossonera anche in Coppa Italia, col blitz del Pala Dante nella gara secca dei Quarti di Finale, vinta per 4-3. Mentre nella semifinale di Eurolega giocata a Torres Novas vittoria dei veneti con il punteggio di 4 a 0. Il Presidente Maurizio Corona forte di un campionato sopra ogni aspettativa si approccia a questa partita con molta tranquillità “Dobbiamo pensare di fare bene le cose per cui ci alleniamo. Il tutto sarà da valutare per quanto riusciremo a fare e quanto il Trissino ci consentirà di farlo. La partita è tutta nelle mani del Trissino, sono loro che devono conquistare la final-eight di Champions League non certo noi”.

Si gioca: Si gioca Giovedi 9 Febbraio alle ore 20,45 al PalaDante di Trissino arbitrano Joaquin Pinto e Porfirio Fernandez della Federazione Portoghese.

