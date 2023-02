Chiavari: Portofino Coast e i prodotti dell’entroterra

Dall’ufficio stampa di Portofino Coast

Continuare la promozione del nostro territorio sul web, la comunicazione social e con i media, incentivare e approfondire il rapporto tra costa e aree interne cominciando dai prodotti dell’agroalimentare Dop e Igp.

Sono i due principali obiettivi del Consorzio Portofino Coast illustrati in mattinata al Grand Hotel Torre Fara a Chiavari per la presentazione del programma di iniziative che saranno esposte alla Bit-Borsa Internazionale del Turismo in programma a Fieramilano da domenica 12 a martedì 14 febbraio.

Con il Presidente di Portofino Coast Alessandro Sauda e la Vicepresidente Cristina Carbone è intervenuto l’Assessore al Turismo della Regione Liguria Augusto Sartori con i Comuni soci del Consorzio: nella conferenza stampa la presentazione di una proposta da parte di

Portofino Coast anche per i Comuni delle Vallate del Tigullio e Golfo Paradiso.

“La collaborazione tra Portofino Coast e le vallate dell’entroterra è un passaggio essenziale per la promozione dei saperi e dei sapori dei nostri prodotti in un’ottica di turismo esperienziale. Vogliamo lanciare un progetto che favorisca la possibilità che i prodotti di nicchia del nostro comprensorio diventino un volano del turismo.

“Il cibo è cultura, racconta e valorizza il territorio è importantissimo conoscere i valori che porta con sé, non bastano le degustazioni. La costa è il vero ambasciatore delle nostre vallate, Portofino Coast vuole far crescere e arricchire queste esperienze legate al cibo, perché non basta parlare di olio e di olive, ai nostri ospiti bisogna anche offrire la possibilità di andarle a

raccogliere”.

Proposta largamente condivisa anche dai Comuni dell’entroterra, dai produttori del comparto, dai consorzi di prodotti agroalimentari del territorio e dai Comuni della costa.

E anche dall’Assessore al Turismo della Regione Liguria Augusto Sartori.

“Sono molto contento che anche i Comuni dell’entroterra vedano favorevolmente la proposta di Portofino Coast che dal 1987, anno della sua nascita, ha contribuito alla crescita turistica di tutta la costa da Recco a Moneglia. Con l’ingresso di altre realtà in Portofino Coast, le amministrazioni del territorio potranno superare i già ottimi risultati turistici dell’ultimo anno.

Questo obiettivo è lo stesso di Regione Liguria e si raggiunge solo facendo network e lavorando tutti insieme in sinergia”, ha affermato l’Assessore Sartori.

Per l’Assessore alla Promozione della Città di Chiavari Gianluca Ratto “L’unione fa la forza soprattutto se si riuscirà a coinvolgere i comuni delle valli, Fontanabuona in testa. Credo che l’unione dei Comuni per affrontare i problemi delle aree interne in difficoltà con i boschi abbandonati a rovi e cinghiali e il continuo rischio frane, sia necessaria e ci faccia riflettere sulla rinascita delle Comunità Montane per il nostro entroterra”, ha detto l’Assessore Ratto.

