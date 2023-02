Chiusavecchia, in fiamme sottotetto di abitazione: nessun ferito

Chiusavecchia. Intervento dei vigili del fuoco in località Sarola, nel territorio comunale di Chiusavecchia, per l’incendio divampato nel sottotetto di un’abitazione. E’ successo intorno alle 2,30 per motivi ancora in fase di accertamento.

Oltre ai vigili del fuoco, a scopo precauzionale è intervenuto anche il personale sanitario. Sei le persone abitanti nell’immobile che si sono allontanate mettendosi in salvo. Non si segnalano né feriti né intossicati.

