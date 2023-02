Corso per diventare pasticceri. Aperte le iscrizioni in Confcommercio

Aperte le iscrizioni per prendere parte al corso per diventare pasticceri organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. La prossima sessione prenderà il via martedì 14 marzo 2023. Dieci lezioni che si svolgeranno dalle ore 15:30 alle ore 18:30 presso il locale Caffè Giobatta in Corso Cavour 36/38, alla Spezia. Le lezioni saranno tenute dal docente Jacopo Lecce.

Chi fosse interessato all’iscrizione può contattare la signora Silvia D’Elia della segreteria della Confcommercio al numero (0187-5985101) oppure mandare una mail all’indirizzo: segreteria@confcommerciolaspezia.it

L’articolo Anatomia patologica Asl5, 131 nuove diagnosi di melanoma nel 2022 proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com