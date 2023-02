Festival di Sanremo, Toti bacchetta Blanco: “Dietro i fiori che hai distrutto c’è la storia di una città”

Liguria. “Nessuno tocchi i fiori di Sanremo”. Inizia così il post pubblicato su Facebook dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in relazione all’infuocato episodio avvenuto ieri sera sul palco dell’Ariston di Sanremo che ha visto tristemente protagonista Blanco.

Il cantante, ospite della serata, quando è salito sul palco per presentare il suo nuovo singolo “L’isola delle rose” ha iniziato a toccarsi l’auricolare e poi a dire “senza voce” durante la canzone. A causa di un problema tecnico, secondo quanto ha sostenuto Blanco a fine performance, non c’era il ritorno in cuffia rendendogli impossibile cantare.

