Formazione operatori sociosanitari, bando in giunta regionale entro fine mese

Entro questo mese di febbraio sarà presentata in giunta regionale la delibera per il bando relativo ai corsi per il rilascio della qualifica di operatore sociosanitario (Oss) e sociosanitario specializzato (Osss). Lo ha spiegato ieri in consiglio regionale l’assessore Marco Scajola, in risposta a un’interrogazione del consigliere Roberto Arboscello, sottoscritta da tutto il gruppo Pd-Articolo Uno, in cui chiedeva appunto alla giunta quando saranno effettuati i bandi in questione, previsti in due ordini del giorno approvati all’unanimità a luglio e a dicembre.

L’assessore ha altresì assicurato che il corso sarà gratuito e, nel caso ci dovessero essere più richieste rispetto all’investimento previsto, ci sarà un’ulteriore implementazione. Scajola ha precisato inoltre che il corso non sarà più di 1200 ore, ma di 1000 ore per finire in tempi più celeri, e che se finora i corsi passavano esclusivamente dalla disponibilità di formatori delle Asl, in futuro non ci sarà più questa obbligatorietà.

