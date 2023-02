Dopo aver rimesso in sicurezza le frane 8, 9 e 10 che aspettavano da più di dieci anni, ora per Falcinello è stata depositata la progettazione esecutiva della piccola frana sviluppata poco più di un anno fa a seguito di un evento atmosferico straordinario.

Così il Comune di Sarzana ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per il ripristino della frana su via Falcinello verificatasi a seguito degli eventi piovosi del settembre 2021. Un’opera pubblica per la quale l’amministrazione comunale guidata da Cristina Ponzanelli, due mesi dopo il movimento franoso, aveva affidato l’incarico professionale per la progettazione relativa all’intervento necessario, che successivamente ha presentato un progetto esecutivo dell’importo complessivo di 184mila euro. Ora l’approvazione in linea tecnica il progetto esecutivo che consentirà di procedere alle richieste di finanziamento. “L’unica possibilità per affrontare criticità ferme da anni o recenti come quest’ultima è attraverso un percorso amministrativo serio e credibile, come quelli che abbiamo costruito negli ultimi quattro anni – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli. – Affidamento di progettazioni definitive ed esecutive e, con queste, ricerca di finanziamenti esterni: in questo modo abbiamo avviato più opere e lavori negli ultimi quattro anni che in tutti i precedenti e proseguiamo oggi, non solo per affrontare criticità di decenni ma di un anno”.

L’articolo Frana Falcinello, c’è l’ok al progetto esecutivo. Ora il Comune potrà chiedere finanziamento proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com