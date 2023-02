Gli spezzini comprerebbero in città, ma non trovano quello che cercano e vanno sul web

Se potessero comprerebbero solamente in centro storico ma ricorrono al web perché quando cercano tra le vetrine e nei negozi non trovano risposta alla propria domanda. E’ questa la voce più scelta dai cittadini che hanno partecipato al sondaggio di Città della Spezia “Dal cibo ai beni di consumo l’e-commerce ha ormai conquistato anche gli italiani. Quanto compri online?”. In totale sono stati espressi 345 voti.

Il 44 per cento del totale con 153 voti ha scelto la risposta già citata: “Sono contrario di base ma qualche volta acquisto alcuni prodotti sopratutto se non trovo ciò che voglio nei negozi”. Il 24 per cento dei votanti(84) pensa che “il commercio cittadino era già in sofferenza: il mondo sta cambiando e bisogna adeguarsi. Compro online tutto quello ce posso: è rapido e comodissimo”.

