I genitori dopo la nascita di Edoardo Gyasi: “Grazie a tutto il reparto del Sant’Andrea”

“Ci tenevamo pubblicamente a ringraziare tutto il team del reparto di ostetricia e neonatologia dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia che ha dato alla luce il nostro piccolo Edoardo”. Così il capitano dello Spezia Emanuel Gyasi e la compagna Carolina Rossi che a pochi giorni dalla nascita del loro primogenito hanno rivolto parole piene di affetto al personale del Sant’Andrea. “Ci tenevamo a ringraziare – scrive la neo mamma sul proprio profilo Instagram e su quello dell’attaccante – ogni singola persona di questo splendido reparto e a complimentarci con loro per la professionalità ma soprattutto anche per la gentilezza e la disponibilità riscontrate. Un grazie speciale a partire dalle ostetriche delle “ragazze angelo“ che mi hanno assistita h24 fin dal mio ricovero e che aiutata in ogni singolo momento facendomi sentire coccolata e come a casa, senza mai spazientirsi. Un grazie speciale va poi alle infermiere del nido, che sono state la mia salvezza nei momenti in cui le forze mancavano e mi hanno dato la possibilità di recuperare tenendo il piccolo con loro e lasciando così a me la possibilità di riposare nei momenti in cui sentivo di doverlo fare, com’è giusto che sia. Questo è stato fondamentale per me. Sono anche loro angeli che ti aiutano in tutto a partire dalle piccole cose come un cambio pannolino o per ogni piccolo problema o dubbio che hai. Poi c’è Teresa l’ostetrica che mi ha fatto partorire, una donna fantastica che in quel momento è diventata come un’amica che mi sembrava di conoscere da anni ed e’ merito tuo se ho avuto un parto meraviglioso e che porterò con me come un bellissimo ricordo .

E così un grazie va a ogni singola persona che lavora qui, sarebbe difficile citarvi tutti ma ci teniamo a dirvi che non avremmo potuto scegliere e desiderare di meglio. Siete veramente un team fantastico sia dal punto di vista umano che professionale che non è facile trovare oggi giorno negli ospedali. Il mio parto sarà uno splendido ricordo e questo è solo grazie a voi . Un grazie speciale poi alla mia ginecologa la dott. Angeloni che in questi 9 mesi c’è sempre stata per ogni mio singolo dubbio preoccupazione o ansia senza mai farmi sentire esagerata o eccessiva o paranoica. Ha assistito al mio parto nonostante non fosse di turno e per me è stata una presenza essenziale li in sala parto così come in questi 9 mesi. Una persona veramente speciale, disponibile e dolce come difficilmente oggi giorno puoi trovare”.

