La rivoluzione del sorriso

“Lo stato rappresenta la violenza in forma concentrata e organizzata. L’individuo ha un’anima ma lo Stato, essendo una macchina senz’anima, non potrà mai rinunciare alla violenza alla quale deve la propria esistenza”; si direbbero le parole di qualche anarchico, anzi, sull’onda di una comunicazione massmediale troppo spesso omologata e ottusa fino a diventare pericolosamente disinformativa, di un “pericoloso e violento anarchico” dal quale è bene per tutti che lo Stato si difenda. Il messaggio subliminale è che lo Stato è il buono e il suo antagonista, il soggetto capace di esprimere un simile pensiero è inevitabilmente il cattivo, logico che lo Stato lo tema, e fa bene, infatti le parole di apertura sono state pronunciate da un certo Mahatma Gandhi e lo Stato del Regno più o meno Unito di Gran Bretagna ne ha ben misurato la pericolosità. Potremmo proseguire con una diversa citazione: “Stato si chiama il più freddo di tutti i freddi mostri. Ed è freddo anche nel suo mentire; e dalla sua bocca striscia questa menzogna: «Io, lo Stato, sono il Popolo.» È una menzogna! Creatori erano coloro che crearono i popoli e sospesero sopra di essi una fede e un amore: e così servivano la vita”. Il pericoloso anarchico responsabile di una tanto radicale denuncia altri non è che un filosofo che per molto tempo è stato ritenuto il teorico di un feroce potere dittatoriale, l’esatta antitesi al pensiero anarchico, si tratta di F. W. Nietzsche; questo a riprova di quanto siano capaci di comprendere la profondità di certe filosofie gli “intellettuali istituzionali”. Il passo nietzscheano è tratto da un brano dello Zarathustra intitolato, significativamente, “Del nuovo idolo”, infatti, dopo gli Dei delle varie religioni, i Faraoni e gli Imperatori, dopo il denaro e il mercato non poteva che mancare, estremo gradino lungo la scala dell’auto punizione, la divinizzazione dello Stato, come suggerisce Hegel, l’ennesima creazione dell’uomo davanti alla quale lo stesso si obbliga a inginocchiarsi adorante. E meno male che ci salva la democrazia anche se un altro pericoloso anarchico afferma che “Siamo esseri impotenti davanti alle istituzioni democratiche alle quali non riusciamo nemmeno ad avvicinarci”, è il turno del violentissimo Nobel per la letteratura José Saramago.

Ma se fino a ora i miei rimandi sono stati per “anarchici non dichiaratamente tali”, inequivocabile è la collocazione di uno dei più importanti ideologi del pensiero anarchico, Petr Kropotkin, il quale afferma che “Dichiarandoci anarchici proclamiamo innanzi tutto di rinunciare a trattare gli altri come non vorremmo essere trattati noi da loro; di non tollerare più la disuguaglianza che permetterebbe ad alcuni di esercitare la propria forza, astuzia o abilità in maniera odiosa. Ma l’uguaglianza in tutto – sinonimo di equità – è la stessa anarchia”. Alla luce di un simile pensiero da parte di uno dei padri fondatori della filosofia in questione, quale sedicente anarchico potrebbe mai arrogarsi il diritto di giudicare e ancor più condannare a subire violenza un altro uomo? Com’è possibile definire anarchico chi si sente in diritto e addirittura in dovere di esercitare violenza su un altro essere umano che, ovviamente, giudica a lui inferiore e inevitabilmente colpevole? Forse sarebbe opportuno che nei programmi delle scuole superiori, ovviamente nel corso di filosofia che andrebbe inserito per ogni indirizzo di studi, si insegnasse cosa si deve intendere per pensiero anarchico, magari riconoscendone le radici già nel cosmopolitismo ugualitario di Democrito, oppure nella distinzione tracciata da Ippia tra la legge naturale, omogenea a tutta l’umanità, e quella umana, che divide la stessa nel tempo e nel luogo, o ancora nella critica del greco Antifonte verso l’arroganza dei suoi connazionali nei confronti dei cosiddetti barbari. E perché non parlare di Trasimaco il quale sostiene che la legge è solitamente lo strumento di chi comanda per controllare il popolo a tutela dei propri interessi, e ancora potrebbe essere utile spunto di confronto lo sfociare del pensiero libertario di Crizia nel dittatoriale governo dei Trenta tiranni, o lo sviluppo dello stesso nel suo discepolo Callicle che riconosceva nella legge naturale solo “la legge del più forte” e in quella dello Stato lo strumento nelle mani di una maggioranza di deboli per difendersi da chi altrimenti li avrebbe assoggettati fino a Licofrone e Alcidamante che anticiparono più mature posizioni Stoiche. Non so quanti studenti abbiano avuto modo di approfondire questo non trascurabile momento del pensiero classico.

