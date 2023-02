L’anteprima dei dati Arpal 2022: tre superamenti dei limiti di concentrazione di ozono. Zolfo e azoto restano sotto le soglie di legge

Sono tre i superamenti dei limiti di legge per gli inquinanti presenti nell’aria che si sono registrate nel 2022 alla Spezia. Il dato emerge dall’anteprima stilata da Arpal rispetto all’andamento dell’anno scorso dal punto di vista della qualità dell’aria in Liguria.

Alla Spezia, in particolare, per una volta è stata superata la soglia di informazione relativa all’ozono (180 μg/m³ all’ora), mentre per due volte si è andati oltre al valore obiettivo a lungo termine dell’ozono su 8 ore (120 μg/m³). Gli altri parametri monitorati – biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene, polveri sottili PM10 e PM2.5 – sono invece a norma in tutte le 15 postazioni che Arpal ha distribuito sul territorio per misurare i valori di fondo, quelli provocati dal traffico e quelli delle attività industriali.

I dati, dunque, non sono allarmanti, anche se i parametri presi in considerazione saranno presto abbassati su indicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità e della direttiva europea che prevede nuovi limiti più restrittivi, nuovi inquinanti e nuove strumentazioni da utilizzare entro il 2030.

Per questo, oltre che per gli elevati valori di monossido e biossido di zolfo degli anni scorsi, nel corso dell’ultimo anno è nato un fronte che chiede a gran voce la riduzione delle emissioni del comparto crocieristico, riducendo gli accosti o portando a termine il percorso di elettrificazione delle banchine di cui si parla ormai da una dozzina di anni e che sta superando solo ora la fase della progettazione esecutiva, sia per quel che riguarda il Molo Garibaldi che per quanto concerne il terzo bacino.

La spinta verso un abbassamento degli inquinanti viene anche dall’Autorità di sistema portuale, che ha annunciato l’utilizzo di un innovativo sistema di contenimento dei fumi, mentre Palazzo civico ha dichiarato di volersi spendere intanto nell’abbassamento dei livello di inquinamento prodotti dal traffico veicolare, molto presente anche nei pressi della centralina che viene solitamente associata alle navi da crociera, nella zona di San Cipriano.

Ed è stata proprio l’apparecchiatura di Via San Cipriano a far registrare i valori più alti del 2022 spezzino per quel che riguarda il biossido di azoto, arrivato a 171 μg/m³ il 2 agosto 2022 mentre la media annuale è stata di 34 μg/m³. In Piazza Saint Bon, dove l’unica fonte inquinante è rappresentata dalle auto, il limite massimo è stato di 115 μg/m³, con una media annuale di 25.

Per quanto riguarda le polveri sottili PM10 ancora una volta San Cipriano stabilisce il record momentaneo con i 56 μg/m³ del 26 ottobre scorso, una media di 21 e due superamenti del limite della media giornaliera di 50 μg/m³ (sforamento che per legge può avvenire al massimo 35 volte in un anno). L’altro picco in provincia è stato segnato dalla centralina nei pressi del Circolo Pertini di Sarzana: lo scorso 27 giugno le polveri Pm10 sono state 55 μg/m³, con una media annuale di 20 e un superamento.

In riferimento alle polveri PM2.5 il valore massimo provinciale è sempre di Via San Cipriano con i 33 μg/m³ del 21 luglio scorso e una media annuale di 12.

Ci si deve spostare a Bolano, invece, per trovare il macchinario Arpal che ha registrato il record annuale provinciale per quel che riguarda l’ozono: la soglia di informazione è stata superata una sola volta, tra le 15 e le 16 del 20 luglio scorso, e una concentrazione di 33 μg/m³.

