Lavagna: negozi soddisfatti delle iniziative di Civ e Comune

Siamo nel cuore del centro storico di Lavagna: la centralissima via Roma, il “caruggio” della città dei Fieschi, che conduce dalla Basilica di Santo Stefano a Piazza della Libertà, dove si trova il Municipio. Vi sono storici e nuovi negozi di abbigliamento, di alimentari, ristoranti e locali di street food. Qui gli esercenti sono soddisfatti dell’operato dell’amministrazione comunale e delle associazioni dei commercianti? Hanno delle proprie proposte?

Il titolare della “Polleria into caroggio”, Luca Garzia, si dice soddisfatto e fiducioso: “Sono trent’anni che siamo in commercio e, pur con tutte le problematiche che ci sono possiamo dire che la situazione va bene, soprattutto in confronto alla realtà che ci circonda. Confidiamo che gli eventi della prossima estate portino l’afflusso di gente come prima della pandemia. Il prossimo luglio ci sarà il ritorno, dopo la pausa del Covid, della manifestazione “Musica&Gusto”, che prevede che ogni locale offra qualcosa da mangiare a un prezzo contenuto in tutto il centro storico, con anche bande da fuori regione in ogni piazza e sbandieratori. Ci sarà la tradizionale Festa della Torta dei Fieschi e, prima, “Medioevo con Gusto”, di nuovo un evento con degustazione ma di carattere medievale. D’estate la piazza del comune viene chiusa di sera per offrire musica ai visitatori”. Questi sono gli eventi organizzati dal Civ, in collaborazione con il comune di Lavagna.

