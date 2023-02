Lavori in corso, presto il meraviglioso sentiero della Donega tornerà a sbalordire gli escursionisti

Lo spettacolare percorso panoramico che collega l’abitato di Volastra a quello di Manarola sarà nuovamente fruibile alla cittadinanza e ai turisti entro luglio prossimo. Il costo totale dell’intervento è di 487.297,54 euro ed è stato cofinanziato da Regione Liguria, tramite fondi PSR, e Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina Protetta. “Gli investimenti sulla rete sentieristica storica sono strategici– ha detto la sindaca Fabrizia Pecunia –

Questo percorso è inserito in un contesto paesaggistico e ambientale di straordinaria bellezza, offre una visuale su tutta Manarola e anche sul resto delle Cinque Terre. Purtroppo era stato in parte abbandonato alla fine del ‘900, ma per noi ha rappresentato da subito una priorità per il grande pregio, ma anche come supporto alla viticoltura. Il sentiero, infatti, andrà a migliorare la funzionalità alla lavorazione dei già numerosi campi coltivati della zona e sarà vitale per le nuove iniziative possibili sui campi abbandonati. La sua riqualificazione, inoltra, rappresenta un connubio virtuoso tra agricoltura e turismo di qualità”.

