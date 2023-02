LeAli a Spezia: “Situazione Oss al palo, Regione e Comune si diano una smossa”

“La vicenda degli ex Oss di Coopservice registra un ulteriore stop ed il problema – o meglio il dramma – è che vi sono circa 100 lavoratori e lavoratrici senza più lavoro ne’ cassa integrazione da settimane e soprattutto senza alcuna certezza per il loro futuro. Noi non abbiamo mai abbassato la guardia e negli ultimi mesi, pur di sostenere la loro causa, abbiamo insistito in tutte le sedi perché la Regione prevedesse rapidamente un piano di ricollocazione di queste persone presso alcune strutture sanitarie convenzionate della nostra provincia”. Così in una nota LeAli a Spezia, che prosegue nel ricapitolare un percorso irto di ostacoli: “Ci siamo poi battuti perché la nostra Asl attivasse la procedura di selezione per colloqui e titoli prevista dall’emendamento Rossomando. Purtroppo però, ancora una volta, registriamo un nulla di fatto su tutti i fronti. Per prima cosa le “promesse” di ricollocazione presso Rsa ed altre strutture accreditate si sono rivelate “aria fritta”. Sono state infatti pochissime le opportunità di lavoro messe a disposizione dei 100 Oss ex Coopservice presso queste strutture e senza maggiori finanziamenti dei servizi sociosanitari convenzionati da parte della Regione non vi sono a breve speranze reali di garantire posti di lavoro a nessuno. Come se non bastasse, si è bloccata anche la procedura di reclutamento da parte di Asl prevista dall’emendamento Rossomando, a causa di un contenzioso promosso da altri Oss entrati nella graduatoria del maxi concorso effettuato un paio di anni fa. Siamo dunque di fronte ad una situazione di stallo insostenibile che ben conoscono anche le stesse organizzazioni sindacali, che continuano a pressare la Regione, ma senza trovare risposte efficaci al problema occupazionale in questione. Ancora una volta non possiamo che appellarci a chi governa la Regione perché trovi rapidamente le risorse finanziarie ed individui le soluzioni più idonee per garantire a tutti gli Oss ex Coopservice un posto di lavoro dignitoso. Ma dobbiamo anche pretendere una ben diversa attenzione da parte del Sindaco e della Giunta del nostro Comune nei confronti di questa vertenza che è stata per troppo tempo trascurata dal primo cittadino e dai vari assessori comunali di questi ultimi cinque anni.”

