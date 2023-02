Natale ricorda Sonia Nucera: “È stata punto di riferimento di ogni campagna elettorale”

“Sonia ha rappresentato un pezzo della mia vita politica, ma soprattutto è stata una grande amica”. Il consigliere regionale Pd Davide Natale ricorda con queste parole Sonia Nucera, funzionaria del partito mancata prematuramente. “In ogni campagna elettorale – sottolinea – era un imprescindibile punto di riferimento, quando c’era da presentare le liste era a lei che in molti si rivolgevano. Una garanzia di riservatezza e professionalità, sempre capace di rimanere lucida e tranquilla anche nei momenti di pressione. Non dimenticherò mai l’abbraccio che mi ha offerto quando sono stato eletto al consiglio regionale, mi mancheranno i nostri riti come i pasticcini di Armani al venerdì. L’unico elemento che ci faceva discutere era il tifo, il suo per la Juventus e il mio per il Torino. Se ne va un pezzo del nostro partito. Un abbraccio fraterno al marito Nicola, ai figli Chiara e Federico e al fratello Nino”.

