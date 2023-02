Obitorio dell’ospedale Borea, via alle limitazioni di accesso

Sanremo. “Entro la fine del mese saranno eliminate le limitazioni che regolano l’accesso all’obitorio all’interno dell’ospedale Giovanni Borea di Sanremo: lo ha confermato l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola a seguito di una mia interrogazione presentata in consiglio su segnalazione del capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune Luca Lombardi”, – lo annuncia la consigliera regionale Veronica Russo -.

“Accolgo con soddisfazione la risposta dell’assessore perché si mette fine ad una situazione che non era certo di aiuto a parenti e conoscenti che nel momento più duro dell’estremo saluto al deceduto si trovavano da soli ad affrontare una sofferenza, ancora più dolorosa trattandosi di affetti familiari o di persone care”, aggiunge la consigliera. “Queste limitazioni erano assolutamente necessarie per contenere la diffusione del Covid e per salvaguardare la salute di parenti e conoscenti dei deceduti ma adesso, essendo finito da tempo lo stato di emergenza, non avevano più ragione di restare in vigore”, conclude Veronica Russo.

