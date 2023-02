Ospedale San Bartolomeo, avanti con i lavori di realizzazione del parcheggio

Procedono spediti i lavori per la realizzazione del parcheggio pubblico gratuito all’ospedale San Bartolomeo. Il Comune di Sarzana ha affidato l’appalto alla ditta “La Vallata Asfalti srl” per una spesa complessiva di 147mila739 euro. L’opera, forse fra le più attese dalla cittadinanza e soprattutto dagli utenti dell’ospedale cittadino che finalmente avranno uno spazio fruibile e gratuito per la sosta nei pressi del nosocomio sarzanese, sarà dotata anche di idoneo impianto di illuminazione. Sono stati infatti affidati alla ditta City Green Light srl i lavori per la messa in posa di cinque nuovi punti luce, si cui uno doppio, dotati di lampade a basso consumo per una spesa complessiva di 9.382,18 euro. Come noto una volta conclusi i lavori il parcheggio metterà a disposizione della cittadinanza 32 stalli di sosta per auto e 10 stalli per motocicli, oltre a uno spazio a disposizione per eventuale posto ricarica auto con colonnine elettriche.

