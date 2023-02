“Empoli è una piazza importante dove sono esplosi un sacco di giovani, ho detto subito di si perché penso che questa sia l’esperienza giusta per proseguire il mio percorso di crescita”. Così Roberto Piccoli, nuovo attaccante dei toscani che sabato si troverà di fronte lo Spezia, squadra con la quale finora si è messo maggiormente in luce con cinque gol. Ha chiuso invece senza segnare le due esperienza successive – dopo il ritorno a Bergamo – in prestito a Genoa e Verona, prima di arrivare in azzurro in cerca di riscatto. “Sono stato in due società bellissime – ha detto oggi – nelle quali però mi spiace non essere riuscito a mostrare il mio potenziale. Ora sono qui e mi concentro solo sull’Empoli, una piazza giusta e importante per la mia carriera. Io giovane? Sono del 2001 ma ho già vissuto diverse esperienze e sono pronto a fare un ulteriore passo avanti per dimostrare di poter competere tranquillamente in Serie A. Caputo? È un punto di riferimento importantissimo – ha concluso – ha giocato ad altissimi livelli e la sua presenza mi farà crescere sotto tutti i punti di vista”.

L’articolo Piccoli riparte da Empoli: “La piazza giusta per proseguire il mio percorso” proviene da Citta della Spezia.

