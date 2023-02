Piste motocross nell’ex area di prova dei carrarmati, il Parco non si è ancora espresso

L’impianto per il motocross nell’ex area per la prova dei carrarmati Oto Melara al momento non è stato autorizzato dall’ente Parco di Montemarcello, Magra e Vara, che in merito non si è ad ora espresso. Si apprende che la pratica è arrivata in Via Paci alcuni giorni fa e dovrà ora essere sottoposta alla Valutazione di incidenza ambientale; verranno altresì chieste integrazioni. Nelle scorse settimane, come precedentemente riportato, è stato acquisito dall’ente uno studio di incidenza nelle cui conclusioni le piste per il motocross in questione vengono definite un progetto di “un’incidenza significativa ma mitigabile in maniera sostanziale, e completamente reversibile a chiusura dell’attività svolta”.

L’articolo Formazione operatori sociosanitari, bando in giunta regionale entro fine mese proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com