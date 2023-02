Rari in semifinale, Gianmarco Nicosia: “Bella partita, ora vogliamo giocarcela con tutti”

Savona. La Bper Rari Nantes Savona si è imposta per 13-10 sul Tourcoing, bissando così il successo dell’andata, ottenuto con identico divario. Le tre reti di scarto sugli avversari ottenute in Belgio non rappresentavano un margine rassicurante. La squadra ligure non ha commesso l’errore di pensare di gestirlo agevolmente ed ha giocato, fin dall’inizio, con l’intento di mettere al più presto al sicuro la qualificazione.

Lo conferma il portiere biancorosso, Gianmarco Nicosia: “Abbiamo tenuto un ritmo di vera pallanuoto, sono contento per la squadra perché abbiamo raggiunto l’accesso alle semifinali, un grande piccolo traguardo. Stasera possiamo sorridere”.

