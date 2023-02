Rddoppia il dividendo (12 centesimi per azione) e continua il derisking: i risultati 2022 di BPer

Modena. Utile netto consolidato ordinario a 502,8 milioni di euro, utile netto contabile a 1,449 milioni, una proposta di distribuzione di dividendo da 12 centesimi per azione e una conferma sulla crescita dei ricavi (+19,7%). Sono alcuni degli elementi emersi dopo che il consiglio di amministrazione di Bper Banca, che ha inglobato anche Banca Carige, ha esaminato e approvato in data odierna i risultati individuali della banca e consolidati di gruppo al 31 dicembre 2022.

Il risultato netto della finanza è positivo per 139,7 milioni beneficiando degli utili derivanti dalle cessioni di attività finanziarie per € 18,4 milioni. Gli altri oneri/proventi di gestione risultano pari a 328,5 milioni (328,9 milioni nel 4° trimestre 2022) caratterizzati da una componente di carattere straordinario pari a 300 milioni che include la plusvalenza da cessione dell’attività di merchant acquiring e gestione POS per € 308,3 milioni, l’adeguamento positivo pari a € 7,7 milioni rispetto al costo sostenuto per la manovra del personale nel 2019, la plusvalenza da cessione dei rami d’azienda attivi nel credito su pegno di Banca Carige e Banca del Monte di Lucca per € 7,6 milioni e la restituzione delle Commissioni di Istruttoria Veloce (CIV) a clientela relative agli anni 2012 – 2015 per € -23,5 milioni.

» leggi tutto su www.ivg.it