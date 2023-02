Imperia. E’ stato riaperto questa mattina il tratto più basso di Via Felice Cascione a Porto Maurizio; l’area era stata chiusa nelle ultime settimane per consentire il riposizionamento delle storiche basole che costituiscono la tradizionale pavimentazione della strada.

Concluso questo cantiere ne è stato aperto uno nuovo per realizzare lo stesso lavoro nella parte della medesima via che va dal civico 66 fino all’incrocio con Via Carducci e Piazza Ricci.

