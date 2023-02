Rio Rosata, al via i nuovi lavori di messa in sicurezza: 108 mila euro per 120 giorni di intervento

Genova. Attraversa una dei versanti più a rischio frana dell’intero territorio comunale, passando su un saliente argilloso posto alle spalle dei monti e con pochissima esposizione solare. Parliamo del rio Rosata, un piccolo beo posto tra Sant’Eusebio e Bavari, praticamente sempre in secca, ma che durante i temporali è capace di trasformarsi in un vero e proprio torrente alpino: nelle prossime settimane, però, sono in partenza dei nuovi lavori di messa in sicurezza idraulica, dopo l’assegnazione dell’appalto determinato in questi giorni.

L’intervento consta nel rifacimento dell’alveo e delle briglie, come fatto in altri torrenti della zona attraversata dal lungo tracciato di via Montelungo, la strada che costeggia il versante dietro l’omonimo monte (dove sorge Forte dei Ratti): l’intervento in parte porterà sollievo anche a questa importante direttrice che collega la Val Bisagno alla Valle Stura, da sempre soggetta a dissesto e smottamenti.

